Instagram-блогер Елена Сажина была задержана в Москве за заезд на территорию таможни

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Блогер Елена Сажина была задержана полицейскими за заезд на охраняемую территорию на севере Москвы, в отношении водителя составлен административный протокол. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицейские задержали блогера Елену Сажину, которая со своим парнем заехали на территорию одного из таможенных центров в московском районе Ховрино. Как пояснила сама блогер, там они планировали снять ролик для социальной сети", - сказал собеседник агентства. Инцидент произошел в минувшую субботу на улице Путейской возле дома 5. По словам источника, в салоне их автомобиля были обнаружены купюры "Банка приколов" и муляж оружия.

В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку. После составления на водителя протокола по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками) они были отпущены.

У блогера Елены Сажиной в социальной сети Instagram насчитывается более 9 млн подписчиков.