В ХМАО произошла вспышка болезни Ньюкасла

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 августа. /ТАСС/. Заболевание птиц болезнью Ньюкасла (псевдочума птиц) выявлено в одном из садово-огороднических товариществ (СОТ) Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщила в понедельник ветеринарная служба Югры.

"Вспышка болезни Ньюкасла в Ханты-Мансийске. В СОТ "Аграрник" выявлено заболевание птиц болезнь Ньюкасла. Приказом Ветслужбы Югры установлены ограничительные мероприятия (карантин)", - сказано в сообщении.

По данным Ветслужбы Югры, СОТ "Аграрник" объявлен неблагополучным пунктом, а располагающиеся рядом с ним ряд садово-огороднических товариществ - угрожаемой зоной по болезни Ньюкасла.

Болезнь Ньюкасла (псевдочума) - высококонтагиозная вирусная болезнь птиц из отряда куриных, характеризующаяся поражением органов дыхания, пищеварения, центральной нервной системы. Смертность птицы достигает 60-90% всего поголовья. Источник возбудитель инфекции - больные и переболевшие птицы, в том числе дикие.