Электроснабжение улиц Керчи возобновят после снижения уровня воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Специалисты Крымэнерго возобновят электроснабжение абонентов Керчи, отключенных из-за подтоплений, после снижения уровня воды на улицах города, сообщил журналистам технический директор "Крымэнерго" Андрей Цурканенко.

Штормовое предупреждение действует в Крыму с 9 августа. Одиннадцатого августа подтопления происходили в центральной части полуострова, 12-13 августа сильные дожди обрушились на восточные районы. В ночь на понедельник очередной ливень вызвал новые подтопления в Керчи. Из-за затопления щитовых и трансформаторных подстанций было нарушено электроснабжение 2 тыс. абонентов, Торгового порта, центрального рынка и рыбоконсервного завода "Пролив".

"Подача света сейчас зависит от обстановки, ситуации с уровнем воды на придомовых территориях. Непосредственно в зоне подтопления электроустановок "Крымэнерго" с обстоятельствами, влияющими на надежность, в настоящий момент нет. <…> Я думаю, что в течение сегодняшнего дня нормализуем обстановку", - сказал Цурканенко.

По его словам, обесточенным остается 521 абонент. В Керчь также направлены дополнительные дизель-генераторы, чтобы обеспечивать бесперебойное снабжение объектов.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. На минувшей неделе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.