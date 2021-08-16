Дело об убийстве ребенка у несовершеннолетних родителей возбудили под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 16 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в Воронежской области грудного ребенка, который рос с несовершеннолетними родителями. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба прокуратуры по региону.

"Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"), ход расследования которого поставлен на контроль в прокуратуре области. В настоящее время прокуратурой организована проверка достаточности и полноты работы, проводимой районными органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с семьей погибшего", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы прокуратуры по Воронежской области, несовершеннолетние юноша и девушка обучались в интернате, в марте 2021 года у них родился ребенок. Ребенок был найден мертвым 12 августа в доме в поселке Вишневка Богучарского района, проведенная экспертиза показала, что он был убит. Как пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель пресс-службы прокуратуры, все выходные дни сотрудники ведомства проводили проверки, выявив серьезные нарушения в работе муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, в районной больнице, в отделе полиции по Богучарскому району, в интернате, где учились несовершеннолетние родители погибшего ребенка. По его словам, выданы предписания устранить все выявленные нарушения.