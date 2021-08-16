Жители Крыма, попавшие в зону подтоплений, получат компенсации на этой неделе

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Выплаты компенсаций жителям восточных районов Крыма, где происходят подтопления из-за дождей, произведут на этой неделе, сообщил в понедельник на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

Штормовое предупреждение действует в Крыму с 9 августа. 11 августа подтопления происходили в центральной части полуострова, 12-13 августа сильные дожди обрушились на восточные районы. В ночь на понедельник очередной ливень вызвал новые подтопления в Керчи.

"Что касается компенсации жителям пострадавших территорий, на этой неделе все должны получить выплаты в полном объеме. По этому вопросу работаем в индивидуальном порядке. Параллельно ведется работа по противопаводковым мероприятиям, это направление координирует председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорь Валентинович Вайль", - написал Аксенов.

Он отметил, что в рамках рабочей поездки осмотрел два пруда в селах Войково и Бондаренково Ленинского района, из которых вода идет на город Керчь. "С учетом рельефа местности обсудили возможность сооружения дамбы, которая защитит город", - добавил глава республики

Он уточнил, что за всеми участками, как пострадавшими, так и подверженными подтоплению, закреплены ответственные лица. "Сил и средств для проведения аварийно-спасательных работ достаточно", - считает Аксенов. Жителей Керчи он призвал следить за прогнозами погоды и информацией от МЧС.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. На минувшей неделе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.