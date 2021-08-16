Площадь пожара на мусорном полигоне в Петербурге увеличилась до 2 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Площадь пожара на полигоне твердых коммунальных отходов "Новоселки" в Выборгском районе Петербурга увеличилась до 2 тыс. кв. м. Происходит тление мусора на глубине, имеются очаги открытого огня, сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Пожар на полигоне начался рано утром. Сообщалось, что горит 100 кв. м строительного мусора.

"По предварительной информации, площадь пожара составляет 2 тыс. квадрат. Происходит тление отходов на глубине. Также имеются открытые очаги горения. На месте работает 10 единиц техники", - говорится в сообщении.

Ведомство проводит проверку по факту пожара, на месте работают государственные инспекторы. В пресс-службе отметили, что по протоколу осмотра будет возбуждено дело об административном правонарушении в отношении лица, которое ведет рекультивацию полигона. По информации ведомства, эти работы проводит ООО "Профистрой Северо-Запад" по государственному контракту, заключенному с СПб ГКУ "Центр комплексного благоустройства".