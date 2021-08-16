В Стерлитамаке женщина выбросила чужого ребенка из окна роддома

ТАСС, 16 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Стерлитамака, которая выбросила чужого новорожденного ребенка из окна роддома. От полученных травм младенец умер, сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Башкортостан.

По версии следствия, 16 августа примерно в 18:00 женщина после родов, находясь на третьем этаже роддома Стерлитамака, выбросила из окна новорожденного ребенка женщины, которая находилась с ней в одной палате. Ребенок позже умер от травм.

"Следственным отделом по городу Стерлитамаку следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней жительницы города Стерлитамака по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей об убийстве малолетнего", - сообщили в СК.

На месте происшествия работают руководство и следователи следственного отдела, следователи-криминалисты аппарата следственного управления республики совместно с сотрудниками полиции.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. С подозреваемой проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики.