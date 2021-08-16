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Власти Крыма примут меры, чтобы не допустить новых подтоплений в Керчи

В настоящее время, по словам главы региона Сергея Аксенова, ведутся работы по обустройству дренажных систем на реках в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов на совещании, посвященном ситуации в Керчи, где из-за сильных дождей произошли новые подтопления, поручил проработать меры, которые позволят избежать подобных ситуаций в городе в будущем.

"Топит в одних и тех же местах - низинных. Топит на протяжении десятков лет. То есть это не один раз. Предлагаем, чтобы это было последнее затопление города Керчь", - сказал Аксенов, добавив, что властям понятно, что именно нужно сделать по рекам и прудам в городе, чтобы избежать повторения подтоплений.

В настоящее время, по словам главы региона, ведутся работы по обустройству дренажных систем на реках в Керчи, уровень воды в которых поднялся после ливней. Аксенов поручил участникам совещания до конца текущей недели приступить к работам, "которые будут требовать экспертных заключений". "То, что делается без проектных работ, все работы [необходимо осуществлять] сегодня, ну как позволит трасса", - сказал Аксенов, пояснив, что ситуация на дорогах не везде позволяет доставить технику для проведения работ.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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