Пожарные не обнаружили очага возгорания на японской АЭС

ТОКИО, 17 августа. /ТАСС/. Японские пожарные не обнаружили очагов возгорания на АЭС "Хамаока", расположенной в префектуре Сидзуока, где ранее сработала пожарная сигнализация и сообщалось о задымлении. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

По данным компании-оператора станции Chubu electric power, прибывшие на место пожарные не обнаружили в турбинном зале пятого энергоблока, где сработала пожарная сигнализация, очагов возгорания. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной задымления. Информации о пострадавших не поступало, изменения в уровне радиации на станции "Хамаока" и за ее пределами зафиксировано не было.

Ранее 12 августа на территории АЭС также произошло задымление, вызванное возгоранием в электропроводке.