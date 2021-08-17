В Уфе пресекли деятельность банды, похищавшей людей

УФА, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по Башкирии задержали двух братьев, организовавших банду, которая похищала и людей и вымогала деньги. От их действий пострадали 12 человек, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

"МВД по Республике Башкортостан пресечена деятельность этнической организованной преступной группы, занимавшейся похищением людей, разбоями и вымогательством. Сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по РБ обезврежена бандитская группа, подозреваемая в совершении дерзких и общественно опасных преступных деяний в отношении жителей города Уфы. Граждане подозреваются в 12 фактах похищения людей, разбоях и вымогательстве денег", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, банда действовала на территории Уфы в течение шести месяцев 2020 года. К похищенным применялось насилие, угроза оружием. "Главной целью преступников было завладение денежными средствами жителей города Уфы. Основными организаторами преступной группы были двое ранее судимых за разбой, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, хулиганство братья 22 и 32 лет. Они создали устойчивую вооруженную банду и привлекли к своей преступной деятельности ряд граждан", - добавили в МВД.

Один из потерпевших стал жертвой банды два раза, лишившись 150 тыс. рублей, еще четыре жертвы преступников отдали им 110 тыс. рублей. По данным следственного управления СК РФ по региону, злоумышленники похищали лиц, которые могли быть причастны к незаконному обороту наркотических средств. "Возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей города Уфы в возрасте от 18 до 31 года. Они подозревается в зависимости от роли и степени участия каждого в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 209 УК РФ ("Создание и участие в устойчивой вооруженной группе (банде)")", - сообщила пресс-служба управления СК по Башкирии.

Всем фигурантам дела предъявлено обвинение, организаторам банды избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.