В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 4,7

ЗАГРЕБ, 17 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано во вторник в центральной части Хорватии. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По его информации, землетрясение зафиксировано в 01:58 (02:58 мск). Эпицентр располагался в 48 км от столицы республики - Загреба (население около 698 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

В течение дня хорватские сейсмологи также сообщали о толчках магнитудой 2,8. Они были зафиксированы в 02:27 (03:27 мск) в районе пострадавшего ранее от землетрясения города Петриня.

29 декабря прошлого года в 46 км к юго-востоку от Загреба произошло землетрясение магнитудой 6,3. Погибли семь человек. После этого в Хорватии фиксировалось продолжение сейсмоактивности, всего было зарегистрировано более 700 толчков магнитудой от 2,0 до 5,0.