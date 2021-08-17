Организатора ялтинской ячейки "Свидетелей Иеговы" задержали при выезде из России

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Белгородской области при попытке выехать из России объявленного в федеральный розыск подозреваемого в организации в Ялте запрещенной на территории РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы". Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

В начале августа СК сообщал, что правоохранители пресекли подпольную деятельность этой организации в Ялте, в отношении четырех подозреваемых было возбуждено уголовное дело, местонахождение двоих фигурантов устанавливалось.

"Мужчина был задержан на пропускном пункте "Нехотеевка" в Белгородской области при попытке пересечь государственную границу Российской Федерации с другим государством. В настоящее время он этапирован в Республику Крым по месту совершения преступления. Ему органами следствия вменяется организация деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). По ходатайству следователя Киевским районным судом города Симферополя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина, являясь идейным лидером и основным организатором ялтинской ячейки "Свидетелей Иеговы", непосредственно контролировал ее деятельность. Задержание проводилось силами оперативных сотрудников УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, МВД по Республике Крым, пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, ОМВД России по Белгородскому району.

"Всего в настоящее время фигурантами по уголовному делу проходят пять человек. В зависимости от роли каждого в содеянном им вменяется организация деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) и финансирование экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Еще один участник группы находится в розыске, а также устанавливается ряд иных лиц, причастных к деятельности запрещенной религиозной организации", - сообщается в пресс-релизе.