В Колумбии задержали лидера международной группировки наркоторговцев

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Полиция задержала одного из предполагаемых лидеров международной группировки контрабандистов-наркоторговцев, ввозивших наркотики из Южной Америки в Россию. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из НЦБ Интерпола МВД России и УМС МВД России при содействии иностранных партнеров проведены мероприятия в рамках операции "Курская дуга". В городе Медельин Республики Колумбия задержан один из предполагаемых лидеров преступного сообщества", - сообщила Волк.

Она добавила, что россиянин подозревается в организации канала контрабанды произведенных на территории Южной Америки наркотиков через Испанию в Россию для последующего сбыта. "В настоящее время полицейские устанавливают его возможные связи с колумбийскими наркокартелями", - отметила представитель МВД. По ее словам, решается вопрос о его экстрадиции в Россию, он находится под стражей.

В апреле этого года сотрудники ГУНК МВД России совместно с коллегами из Санкт-Петербурга, Курской и Белгородской областей задержали шесть участников преступного сообщества. У них проведено 18 обысков, в ходе которых изъято более 130 кг различных наркотических средств, в том числе кокаин, МДМА, ЛСД, гашиш и гашишное масло. В отношении участников преступной организации возбуждены уголовные дела, все они арестованы. Трое предполагаемых соучастников противоправной деятельности были объявлены в международный розыск.