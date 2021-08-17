В торговом доме в Оренбурге ликвидировали пожар

ОРЕНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в здании торгового дома "Беларусь" в Оренбурге, где во вторник загорелся гаражный бокс. Эвакуация потребовалась 19 посетителям, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

"В 10:31 мск пожар полностью ликвидирован. Пострадавших и погибших нет. К тушению пожара привлечено 52 человека и 21 единица техники", - информировали в пресс-службе.

В пресс-службе УМВД России по Оренбургской области сообщили, что площадь пожара, предварительно, составила 100 кв. м. Сотрудники полиции также работали на месте происшествия, они перекрыли проезд для въезда личного транспорта граждан.

Сообщение о возгорании на первом этаже торгового дома "Беларусь" на Шоссейной улице в Оренбурге поступило во вторник в 11:29 (09:29 мск). По предварительным данным, загорелось производственное оборудование в гаражном боксе. Из здания были эвакуированы 19 человек. В 12:07 (10:07 мск) пожар был локализован, а в 12:13 (10:13 мск) произведена ликвидация открытого горения.