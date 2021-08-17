Предполагаемых участников "Хизб ут-Тахрир" задержали в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали после обысков во вторник в Республике Крым и городе Севастополе пятерых подозреваемых по делу запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщил ТАСС адвокат Эмиль Курбединов.

"Обыски были в пяти домах. По итогам следственных мероприятий задержаны пять человек", - сказал Курбединов. По его словам, задержанным вменяется статья 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации").

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.