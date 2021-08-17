Следствие требует арестовать приезжего за убийство девушки в московском парке

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Следствие требует арестовать приезжего из Средней Азии по обвинению в убийстве и попытке изнасилования девушки в Яузском парке в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда, куда поступило соответствующее ходатайство СК.

"В Бабушкинский районный суд города Москвы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу в отношении Сирожиддина Акрамова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (попытка изнасилования) и обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что неизвестный в ночь на субботу напал на женщину, совершающую пробежку в парке в Свиблово, и задушил ее. Когда злоумышленник был замечен одним из очевидцев, то прыгнул в реку Яузу, переплыл ее и скрылся.

Убитой оказалась 32-летняя жительница одного из окрестных домов, у нее остались двое малолетних детей.