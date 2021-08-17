{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ярославской области полиция выявила медработницу, подделавшую справку о вакцинации

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Полицейские в Ярославской области возбудили уголовное дело против медработницы, которая выдала своему знакомому поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России "Тутаевский" выявлен факт подделки сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В результате дальнейшей проверки полицейские установили, что нарушение было допущено сотрудницей медицинской организации. Она выдала своему знакомому оформленный на официальном бланке сертификат, в который внесла не соответствующие действительности сведения о прохождении им вакцинации. Получатель фиктивного документа намеревался предоставить его своему работодателю", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ ("Подделка документов"). Женщина находится под подпиской о невыезде.

Теги
РоссияЯрославская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Крушение Ил-112В в Подмосковье
Ростех создаст комиссию для выяснения причин падения Ил-112В в Подмосковье
В корпорации уточнили, что самолет являлся опытным и находился в стадии испытаний
Ростех создаст комиссию для выяснения причин падения Ил-112В в Подмосковье
Читать полностью