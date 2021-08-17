Суд арестовал приезжего за убийство женщины в московском парке

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Бабушкинский районный суд Москвы арестовал на два месяца приезжего из Средней Азии по обвинению в убийстве и попытке изнасилования женщины в Яузском парке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Бабушкинский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сирожиддина Акрамова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"), а также обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Он заключен под стражу до 13 октября", - сказали в пресс-службе.

Заседание суда проходило в закрытом режиме, так как фигурант дела подозревается в преступлении против половой неприкосновенности. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Акрамов приехал на заработки в Москву из Средней Азии. Он делал ремонт в одной из квартир неподалеку от места преступления.

Ранее сообщалось, что неизвестный в ночь на субботу напал на женщину, совершавшую пробежку в парке в Свиблово, и задушил ее. Когда злоумышленник был замечен одним из очевидцев, то прыгнул в Яузу, переплыл ее и скрылся. Убитой оказалась 32-летняя жительница одного из окрестных домов, у нее остались двое малолетних детей.