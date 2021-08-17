В ХМАО вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку из-за срабатывания датчика

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 августа. /ТАСС/. Срабатывание сигнализации, говорящее о наличии стружки в главном редукторе, произошло во время полета вертолета Ми-8 при в Ханты-Мансийском автономном округе. Посадка воздушного судна прошла штатно, сообщили журналистам в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"При выполнении рейса авиакомпании АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги" <...> на воздушном судне Ми-8 произошло срабатывание сигнализации о наличии стружки в главном редукторе. Командиром воздушного судна принято решение о возврате вертолета на посадочную площадку вылета", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, посадка прошла в Лянторе в штатном режиме, пострадавших нет, повреждений воздушного судна не допущено. "На борту находилось три члена экипажа авиакомпании. Рейс выполнялся с целью проведения авиационных работ для ПАО "Сургутнефтегаз", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры ТАСС уточнили, что вертолет совершал облет газотранспортной инфраструктуры. "Он вылетел из Лянтора, совершал облет для ПАО "Сургутнефтегаз" и вернулся в Лянтор, как и планировалось изначально", - уточнил собеседник агентства.

Сургутской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки, добавили в пресс-службе.