Количество погибших в ДТП с автобусом в КБР увеличилось до трех

ТАСС, 17 августа. Количество погибших в результате столкновения трех автомобилей, в том числе автобуса, в Кабардино-Балкарии увеличилось до трех. Об этом ТАСС сообщил глава администрации селения Исламей Асланбек Ахов.

"На данный момент трое погибших, четверо в больнице, один тяжелый, насколько мне известно. Дорога сейчас закрыта, там работает следственная группа. Маршрутка следовала по рейсу Нальчик - Заюково, ехала в сторону Заюково", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в ГИБДД РФ, в результате ДТП погибли водитель и два пассажира автобуса "ГАЗ". "Пять пассажиров автобуса "ГАЗ", водитель и пассажир автомобиля Toyota получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения", - добавили в ГИБДД.

В ведомстве также добавили, что причиной ДТП стало попутное столкновение Toyota с автобусом.

"Водитель автомобиля Toyota Camry в зоне производства дорожных работ совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом ГАЗ, который после этого опрокинулся на проезжей части дороги и столкнулся с грейдером", - сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что автобус принадлежит коммерческой компании, он перевозил семь пассажиров по маршруту Нальчик - Исламеи.

В новость были внесены изменения (16:17 мск) - добавлена причина ДТП.