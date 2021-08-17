На Кубани из-за непогоды отложили уборку винограда

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Начало уборочной кампании винограда отложили в Краснодарском крае из-за произошедших подтоплений, непогода может привести к возникновению рисков развития заболеваний на виноградниках. Об этом сообщили ТАСС в управлении по виноградарству и винодельческой промышленности Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

"Стихия прошлась по нашим ключевым виноградарским территориям - Новороссийску, Анапе, Темрюкскому району. Очевидно, что виноградники попали под удар. Кроме того, что возможны потери винограда, сроки начала уборки которого из-за погодных условий сместились, есть риск развития на виноградниках различных заболеваний. Виноградари понимают это, поэтому уже сейчас готовятся к обработке виноградных насаждений", - сказали в управлении.

Обследовать виноградники на предмет ущерба пока невозможно, так как не везде из-за подтоплений может проехать техника, поэтому размер причиненного ущерба неизвестен. Ориентировочно обследованием площадей виноградников можно будет заняться через несколько дней.

Общая площадь виноградников в Краснодарском крае по состоянию на 2021 год составляет 28,3 тыс. га, это 32% от всех площадей виноградников в России. Основные товарные виноградники расположены в муниципальных образованиях: Темрюкский район - 19 тыс. га, город-курорт Анапа - 4 тыс. га, Новороссийск - 1,7 тыс. га, Крымский район - 1,3 тыс. га, город-курорт Геленджик - 0,3 тыс. га. В крае работают 86 виноградарских предприятий и 147 крестьянско-фермерских хозяйств. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран.

На государственную поддержку виноградарства в 2021 году выделено 613,9 млн рублей. Валовой сбор винограда в 2020 году составил 208,7 тыс. тонн, в том числе 5,7 тыс. тонн столового винограда, урожайность - 95,4 центнера с гектара.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов были подтоплены, повреждены более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в ПВР.