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В ДТП с микроавтобусом под Ивановом пострадали 10 человек

Среди них пять детей

ИВАНОВО, 17 августа. /ТАСС/. Рейсовый микроавтобус, следовавший из Владимира в Кострому, столкнулся с легковым автомобилем вблизи деревни Кукарино в Ивановской области, пострадали 10 человек, среди них пять детей. Об этом ТАСС во вторник сообщила замначальника пресс-службы УМВД РФ по Ивановской области Ирина Лебедева.

"Пассажирский рейсовый микроавтобус столкнулся с автомобилем Kia на Московской трассе в районе деревни Кукарино в Ивановской области. По предварительным данным, пострадали 10 человек, в том числе пять детей", - сообщила собеседница агентства.

По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, по которой в этот момент двигался легковой автомобиль. "В результате случившегося травмы получил водитель Kia и девять пассажиров маршрутки. Травмы не опасные для жизни, в основном ушибы и ссадины", - уточнили в пресс-службе.

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