В Самарской области нашли тела трех человек, пропавших после ЧП с катером и баржей

САМАРА, 17 августа. /ТАСС/. Спасатели нашли тела трех человек, пропавших после столкновения катера и баржи на Волге в Самарской области, сообщили ТАСС в пресс-службе поисково-спасательной службы региона.

"Нашли катер на дне, рядом с ним находился один [человек], еще двое [были] в лодке. Лодку достали, отбуксировали в район первого причала", - рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, 14 августа в 21:30 (20:30 мск) на Волге напротив села Рождествено в Самарской области в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта произошло столкновение маломерного судна модели Caba 700 Viking с баржей теплохода "Редовый-3". В результате столкновения первое судно затонуло, четверо мужчин пропали без вести.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По факту ЧП проверку организовала и Куйбышевская транспортная прокуратура, которая проверит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям ответственных должностных лиц и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.