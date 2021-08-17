Абхазские спасатели эвакуировали с горы туристов из России с переломами ног

СУХУМ, 17 августа. /ТАСС/. Спасатели МЧС Абхазии эвакуировали на вертолете с перевала Химса двоих туристов из РФ с переломами ног и доставили их в больницу. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

"Вертолет Ми-2 МЧС Абхазии эвакуировал с перевала Химса двух российских туристов с переломами ног. Денис Трунов и Варвара Разина были доставлены спасателями в Республиканскую больницу г. Сухум", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российская туристическая группа в количестве 14 человек находится на перевале Химса около двух недель. Туристы обратились к абхазским спасателям с просьбой об эвакуации двоих товарищей. Это уже третья группа туристов в этом году, отправившаяся на перевал Химса и попросившая об экстренной помощи.

"К сожалению, несмотря на категорические возражения и предупреждения МЧС республики о крайней сложности и опасности данного туристического маршрута, не единожды озвученные руководством спасательного ведомства, в том числе и через средства массовой информации, перевал Химса продолжает оставаться местом притяжения немалого числа туристов, приезжающих в Абхазию", - подчеркивает пресс-служба ведомства.

Неделю назад с этого перевала эвакуировали россиянку с травмой ноги и ее несовершеннолетнюю дочь.