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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Южных Сандвичевых островов

Эпицентр подземных толчков находился в 2 849 км к северо-востоку от чилийского города Пунта-Аренас

ТАСС, 17 августа. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано во вторник у берегов Южных Сандвичевых островов, расположенных в южной части Атлантического океана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 2 849 км к северо-востоку от чилийского города Пунта-Аренас с населением более 117 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации об угрозе цунами не поступало.

На Южных Сандвичевых островах нет постоянного населения.

В понедельник Геологическая служба США зафиксировала у берегов Южных Сандвичевых островов землетрясение магнитудой 7,1. Очаг залегал на глубине 33 км. Цунами также не ожидалось.

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