В России за сутки потушили лесные пожары на площади свыше 70 тыс. га

ТАСС, 18 августа. Специалисты тушат в регионах РФ лесные пожары на площади 1,5 млн га. За сутки ликвидировано 78 пожаров на площади свыше 70 тыс. га, сообщила в среду пресс-служба Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 17.08.2021, в России лесопожарными силами ликвидировано 78 лесных пожаров на площади 70 356 га. На 00:00 мск 17.08.2021 на территории Российской Федерации действовало 139 лесных пожаров на площади 1 501 817 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Большинство возгораний зафиксировано в Якутии, где действует 67 пожаров на землях лесного фонда на площади 1 351 271 га, а также пожар площадью 20 110 га в природном парке "Ленские столбы". В Иркутской области зафиксировано 20 пожаров на площади 112 208 га, на Чукотке - пожар на площади 10 750 га. Также пожары действуют в Свердловской и Магаданской областях, Башкирии и других регионах.

В тушении участвуют 7 145 человек, задействовано 1 335 единиц техники, 23 воздушных судна, еще 61 воздушное судно задействовано в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в семи субъектах РФ. Особый противопожарный режим действует в 58 субъектах РФ.