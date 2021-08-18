В Башкирии ликвидировали самый крупный лесной пожар на площади 1,1 тыс. га

УФА, 18 августа. /ТАСС/. Семь новых пожаров возникло за сутки в Башкирии, при этом было ликвидировано четыре очага огня, в том числе пожар в Хайбуллинском районе на площади свыше 1,1 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в среду.

"За прошедшие сутки возникло семь очагов лесных пожаров на общей площади 23,9 га. Ликвидировано четыре очага лесных пожаров на общей площади 1 362,5 га (в Баймакском районе на площади 3,5 га, в Учалинском - на 1 га, в Хайбуллинском - на 1 150 га, в Бурзянском - на 208 га)", - говорится в сообщении.

Лес продолжает гореть на 12 участках на общей площади 158,9 га, из них локализовано четыре на общей площади 95,4 га.

По данным ГУ МЧС, в среду в лесах региона прогнозируется пожарная опасность 3-го, 4-го и 5-го классов, в 13 муниципалитетах - 4-го класса, в 17 - 5-го класса.