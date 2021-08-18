Уголовное дело возбудили после ДТП с шестью пострадавшими в Кирове

ТАСС, 18 августа. Уголовное дело в отношении водителя возбудили после ДТП в Кирове, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили в среду на сайте УМВД России по региону.

Во вторник, 17 августа, в Кирове на регулируемом перекрестке улиц Ивана Попова и Чистопрудненская столкнулись Honda и Ford Mondeo. После столкновения Ford сбил несколько пешеходов, находившихся на тротуаре.

"В отношении водителя Honda возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"), ведется расследование", - сказано в сообщении.

В результате происшествия травмы получили шесть человек: трехлетняя девочка, мальчики пяти и шести лет, 35-летний мужчина и две женщины 32 и 59 лет. По результатам освидетельствования установлено, что оба водителя были трезвыми.