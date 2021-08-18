В Крыму объявили новое штормовое предупреждение с 19 по 20 августа

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Спасатели предупредили о новых сильных дождях, надвигающихся на Крым. Грозы и ветер до 25 м/с ожидаются на полуострове в четверг и пятницу, сообщается в среду на сайте ГУ МЧС России по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 19 августа, в течение суток 20 августа в Крыму ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Экстренное ведомство рекомендует воздержаться от выхода в море и на набережные.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. На минувшей неделе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь. В ночь на понедельник очередной дождь вызвал новые подтопления в Керчи.