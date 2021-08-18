СМИ: в Гаити 28 заключенных сбежали из тюрьмы во время землетрясения

ГАВАНА, 18 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 28 заключенных сбежали из тюрьмы в городе Ле-Ке на юге Гаити, воспользовавшись паникой во время землетрясения в субботу. Об этом в среду сообщает новостной портал Haiti24.

В настоящий момент ведутся поиски сбежавших. В тот же день были предприняты попытки побега из других тюрем региона, но правоохранительные органы взяли ситуацию под контроль.

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. По официальным данным, погиб 1 941 человек, более 9 тыс. пострадали. В департаментах Юг, Гранд-Анс и Нипп разрушено около 100 тыс. зданий, в том числе медицинские и религиозные учреждения. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.