Суд продлил арест жене Бориса Шпигеля и еще трем фигурантам его дела

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду продлил арест жене предпринимателя и экс-сенатора Бориса Шпигеля Евгении и еще трем фигурантам его уголовного дела. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Басманным судом удовлетворены ходатайства следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Маркова, Шпигель Евгении, Колоскова и Федотова до 20 ноября 2021 года. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения на домашний арест, запрет определенных действий или иную, не связанную с содержанием под стражей, отказано", - сообщили в пресс-службе. Суд 19 августа рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под стражей самого Бориса Шпигеля.

Днем ранее Басманный суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

По данным СК, с января по сентябрь 2020 года на тот момент глава Пензенской области Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и других фигурантов дела взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов. Все фигуранты дела находятся под стражей. 23 марта президент России Владимир Путин отстранил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.