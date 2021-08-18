Мотоциклист без прав устроил ДТП под Иваново

ТАСС, 18 августа. Мотоциклист столкнулся с иномаркой в городе Тейково Ивановской области, в которой ехали пенсионеры со своим 12-летним внуком. В результате случившегося ребенок погиб, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает в среду пресс-служба УМВД по Ивановской области.

"Сегодня в Тейковском районе на 114-м километре автодороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород произошло столкновение автомобиля "Audi 80" с мотоциклом Honda, за рулем которого находился 27-летний мужчина. В результате ДТП 12-летний пассажир автомобиля Audi от полученных травм скончался на месте ДТП, 64-летний водитель и 72-летняя пассажирка иномарки от госпитализации отказались, водитель мотоцикла с телесными повреждениями госпитализирован в лечебное учреждение", - сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, бабушка, дедушка и внук возвращались с рыбалки домой, все трое были пристегнуты. По предварительным данным, мотоциклист на высокой скорости влетел в иномарку в том момент, когда она остановилась, чтобы повернуть налево и пропустить встречный транспорт. "Уже установлено, что мужчина-мотоциклист не имел права управления транспортным средством данной категории. Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сказано в сообщении.