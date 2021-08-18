Исполнители заказного убийства ресторатора из Петербурга получили тюремные сроки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Ленинградский областной суд на основании вердикта присяжных приговорил троих исполнителей убийства ресторатора Михаила Долгополова к срокам от 15 до 18 лет лишения свободы, сообщили ТАСС в прокуратуре Ленинградской области.

"Суд, согласившись с позицией обвинения, приговорил Сергея Кима к 17 годам лишения свободы, Андрея Васильева - к 15 годам лишения свободы, а Вадима Обысова - к 18 годам лишения свободы. Наказание осужденные будут отбывать в исправительной колонии строгого режима", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении.

Долгополов пропал в Санкт-Петербурге весной 2019 года. Позже его тело нашли в лесу в Новгородской области. Сотрудники следственного управления СК РФ по Ленинградской области и сотрудники уголовного розыска главка МВД по Петербургу и области выяснили, что ресторатора под надуманным предлогом вывезли в арендованный коттедж под Петербургом, где убили выстрелом в голову из пистолета, а тело затем спрятали в лесу. За убийство, по данным СК, исполнители получили более 500 тыс. рублей.

Дело слушалось с участием присяжных, которые признали фигурантов виновными. Источник в силовых структурах также сообщал ТАСС, что в международный розыск по делу в качестве предполагаемого заказчика преступления объявлен Юрий Бирюченко, известный по кличке Танкист.