Суд в США перенес вынесение приговора россиянину Гричишкину на 20 августа

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Федеральный суд Восточного округа штата Мичиган перенес оглашение приговора гражданину РФ Александру Гричишкину, обвиняемому в США за киберпреступления, на 20 августа. Об этом сообщила в среду судья Дениз Пейдж Худ в ходе заседания в онлайн-формате.

"Я объявлю свое решение по приговору в пятницу в 16:00 (23:00 мск)", - сказала она в ходе слушаний.

В ходе заседания Гричишкин попросил рассмотреть возможность его депортации в Таиланд или в Россию, где находятся члены его семьи. "Нахождение рядом с ними [семьей] позволит смягчить наказание, которое им приходится переносить из-за моей ошибки в прошлом", - сказал обвиняемый и добавил, что не представлял масштаб наносимого им ущерба.

В свою очередь представитель обвинения Патрик Корбетт отметил, что Гричишкин вместе с другим обвиняемым по этому делу россиянином Андреем Скворцовым фактически руководили организацией, которая занималась киберпреступностью, но при этом отметил, что Гричишкин активно сотрудничал со следствием и согласно установленным нормам попросил суд рассматривать для обвиняемого от 65 до 81 месяца тюремного заключения.

Дело Гричишкина

Александр Гричишкин был арестован в США в феврале 2020 года. Американские власти обвиняют его в организации хакерской группы. Вместе с ним по делу проходят еще трое - россиянин Андрей Скворцов, выходец из Литвы Александр Скородумов и гражданин Эстонии Павел Стасси. По версии следствия, с 2008 по 2015 г. они предоставляли хакерам "пуленепробиваемый" хостинг, позволявший без риска быть блокированными рассылать вредоносные программы для совершения атак на компьютерные сети финансовых организаций и частных лиц в США. 4 марта 2021 года Гричишкин пошел на сделку со следствием.