Электроснабжение в Анапе вернулось в дома 10 тыс. потребителей

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Электроэнергия после ливней и последовавших подтоплений в Анапе за минувшие сутки вернулась в дома 10 тыс. потребителей, сообщается на сайте "НЭСК-электросети".

Ранее в зоне отключения, где ведутся восстановительные работы, оставались до 4 тыс. человек.