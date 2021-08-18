Электроснабжение в Анапе вернулось в дома 10 тыс. потребителей

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Электроэнергия после ливней и последовавших подтоплений в Анапе за минувшие сутки вернулась в дома 10 тыс. потребителей, сообщается на сайте "НЭСК-электросети".
Ранее в зоне отключения, где ведутся восстановительные работы, оставались до 4 тыс. человек.
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- Число отключенных из-за последствий непогоды абонентов в Анапе снизилось до 8 тыс.
- Число оставшихся без электричества жителей Анапы увеличилось до 14 тыс.
"За сутки электроснабжение восстановлено для 10 тыс. потребителей. Еще остаются без света жители улиц Парковой, Крестьянской, Самбурова, Шевченко, Новороссийской, Крымской, Горького, Пионерского проспекта, Восточного рынка, проезда Солдатских матерей. На месте аварий круглосуточно работают 18 бригад - 19 спецмашин и 66 человек. Продолжаются работы по откачке и просушке оборудования, подтопленными остаются семь подстанций, в 11 подстанциях уровень воды снизился", - говорится в сообщении.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации Анапы, на данный момент без света остаются еще около 2 тыс. человек. Электроснабжение в дома временно подают от передвижных дизельных электростанций. Всего задействованы 11 дизелей общей мощностью 4 100 кВт.