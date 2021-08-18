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Водитель в Свердловской области насмерть сбил переходивших дорогу пенсионерку и ребенка

Полиция установила, что погибшие - это бабушка и ее внучка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Автомобиль Mazda допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по линии пересечения тротуара и проезжей части. В результате аварии девочка и пожилая женщина погибли, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Свердловской области.

"В Каменске-Уральском сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погибли два пешехода - девочка 2013 года рождения и женщина 1952 года рождения. Уже установлено, что погибшие - это бабушка и ее внучка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по линии ее пересечения с тротуаром. После наезда пешеходов отбросило на встречный автомобиль Renault.

Сотрудники полиции работают на месте ДТП, выясняют обстоятельства, опрашивают водителей и очевидцев.

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