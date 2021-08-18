В Ярославле ребенок получил ранение из пневматического пистолета

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Семилетний мальчик доставлен в больницу Ярославля с ранением глаза после выстрела старшего брата из пневматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

"Госпитализирован мальчик 2014 г. р. с проникающим ранением левого глаза с инородным телом. <…> По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, мальчик получил ранение дома 17 августа. Старший брат пострадавшего, подросток 2005 года рождения, пытался почистить пневматический пистолет и случайно выстрелил.

"Пневматический пистолет был приобретен на средства, подаренные подростку отцом, хранился дома", - уточняет пресс-служба.