Все пять фигурантов дела об организации "Хизб ут-Тахрир" в Крыму помещены под стражу

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Суд в Севастополе отправил под стражу еще двух фигурантов дела о запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир", сообщили адвокаты после заседания суда.

Ранее в среду в Центре общественных связей ФСБ сообщил, что задержанные на Крымском полуострове два главаря и трое участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир" вербовали в свои ряды крымских мусульман. В их домах обнаружено и изъято значительное количество запрещенных пропагандистских материалов, средства связи и электронные носители информации. В Киевском районном суде Симферополя сообщили, что под стражу помещен один из главарей. Еще два фигуранта ранее были арестованы в Ленинском районном суде Севастополя, добавлял источник в правоохранительных органах.

"Суд сегодня удовлетворил ходатайство ФСБ об избрании меры пресечения Рустему Мурасову и избрал ему меру пресечения по 11 октября в виде содержания в следственном изоляторе", - сказал Курбединов собравшимся возле Ленинского районного суда.

Защитник другого фигуранта - Заура Абдуллаева - адвокат Алексей Ладин заявил об аналогичной мере пресечения для подзащитного.

Сторона защиты заявила, что готова обжаловать решение.