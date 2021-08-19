На камчатском вулкане, где погибли двое туристов, возобновили поисковые работы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 августа. /ТАСС/. Поисково-спасательная операция на Ключевском вулкане на Камчатке, где 17 августа со склона сорвались двое мужчин, возобновилась с рассветом. Спасатели осуществляют восхождение двумя группами, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления МЧС России.

"С наступлением светлого времени суток поисково-спасательная операция была продолжена. Спасатели осуществляют восхождение двумя группами. Накануне от туриста, который сообщил в экстренные службы о происшествии, по телефону удалось получить более точную информацию о местонахождении обоих сорвавшихся туристов", - говорится в сообщении.

В среду спасатели уже поднялась на высоту 2,5 тыс. м, где разбили лагерь для ночевки и прохождения акклиматизации во избежание горной болезни

По предварительным данным, 17 августа при совершении группой туристов, состоящей из 12 человек, восхождения на вулкан Ключевская сопка в Усть-Камчатском районе двое участников группы на высоте около 4 тыс. м оступились при спуске с ледника и сорвались со склона, их тела обнаружены одним из участников группы на высоте около 3 650 и 3 200 м. До совершения восхождения группа зарегистрировалась в установленном порядке в ГУ МЧС по региону.

Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота - свыше 4,5 тыс. метров. На вулкан ежегодно поднимаются десятки туристов.