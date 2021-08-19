На Чукотке возбудили уголовное дело по факту загрязнения бухты нефтепродуктами

ТАСС, 19 августа. Уголовное дело возбуждено на Чукотке после обнаружения нефтепродуктов в бухте Эмма в Провиденском районе, сообщает пресс-служба окружного управления прокуратуры.

В бухте поселка Провидения 4 августа были замечены следы нефтепродуктов - тонкая пленка на воде напротив участка ГСМ "Чукотской торговой компании". Было установлено, что причиной появления пятна стали обильные дожди, которые вымыли из почвы остатки впитавшихся за многие годы нефтепродуктов, на месте ЧП был организован постоянный мониторинг ситуации, а для предупреждения нанесения вреда экосистеме проводятся профилактические работы.

"Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 252 УК РФ ("Загрязнение морской среды")", - говорится в сообщении.

В правительстве округа ТАСС сообщили, что в настоящий момент последствия загрязнения бухты устранены: "Сделали ямы-ловушки, вдоль берега установили боновые заграждения, береговую линию обработали сорбентами. Благодаря этим мерам пятен на воде нет", - сказали в правительстве округа.