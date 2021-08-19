Самолеты Бе-200 направят для тушения лесных пожаров в три района Якутии

ЯКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Самолеты Бе-200 МЧС России будут работать на территории Томпонского, Усть-Майского районов и национального парка "Ленские столбы" в Хангаласском районе. Об этом сообщает в четверг оперативный штаб в Telegram -канале.

Лес, дым и огонь. Как в Якутии борются с лесными пожарами

Лес, дым и огонь. Как в Якутии борются с лесными пожарами Горящие леса и поселки — в фотопроекте ТАСС

"Самолеты Бе-200 будут работать в Усть-Майском, Томпонском районах и на территории национального парка "Ленские столбы", - сообщили в штабе со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева с заседания оперштаба республики по охране лесов от пожаров. Отмечается, что впервые за последние месяцы в Якутии нет ни одного населенного пункта, которому угрожает огонь.

Самолеты Бе-200 со вторника базируются в аэропорту Якутска. Ранее сообщалось, что вылеты осуществляют три самолета Бе-200, ожидается прибытие еще одного самолета, в готовности находится Бе-200 из Красноярска.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, на территории Якутии действует 119 природных пожаров, за сутки ликвидировано 22 на площади свыше 309 тыс. га. На тушении задействовано 3,2 тыс. человек и 567 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств МЧС России и федерального резерва Авиалесоохраны.

В населенных пунктах Ергелех, Едей, Орто-Сурт, Мельжехси и Фрунзе задействованы специалисты МЧС России. Там проводится работа по расширению минерализованных полос и тушению отдельных очагов. За сутки авиация МЧС России применялась на территории Усть-Майского, Усть-Алданского и Хангаласского районов, выполнено 23 вылета, совершено 16 сбросов, слито 132 тонны воды, передислоцировано 55 человек и 4 тонны груза.

"За сутки в 10-километровой зоне потушено четыре пожара, остаются действовать семь природных пожаров, два из которых локализованы. В два раза сократилась площадь активного горения на пожарах за несколько дней. На особом контроле остается пожар в национальном парке "Ленские столбы", спасатели регионального управления МЧС России передислоцированы в усиление к задействованной группировке", - приводит пресс-служба слова начальника главного управления МЧС России по региону Павла Гарина. Напряженная обстановка сохраняется на территории Намского, Горного, Хангаласского и Чурапчинского районов.

О ситуации в регионе

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.