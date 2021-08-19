В Хабаровске из-за подъема уровня воды в Амуре подтопило участки пяти улиц

ХАБАРОВСК, 19 августа./ТАСС/. Участки дорог пяти улиц, расположенных у берега Амура в Хабаровске, частично подтоплены из-за подъема уровня реки, сообщили ТАСС в Управлении по делам ГО и ЧС администрации города.

"Подтоплено шесть участков дорог по улицам Штормовая, Архаринская, Керченская, Артемовская, Богачева. Проехать в основном можно на джипах и большегрузной технике. Наиболее сильно подтоплена Богачева, на одном из участков проезд возможен только на "Уралах", - сказали в администрации. Транспортное сообщение по подтопленным улицам затруднено, но не нарушено.

Сильно подтоплен также подъезд к одному из частных домов по улице Богачева. В управлении сообщили, что жильцов этого дома пытаются убедить покинуть зону подтопления, им предлагают помощь в перевозке вещей, однако люди отказываются.

На некоторых участках подтопленных улиц установлены насосы для откачки воды, насосные группы развернуты и в других районах города. "Постоянно идет работа по защите города от паводковых вод. Тампонируются трубы, укрепляются временные защитные сооружения. Всего отсыпано уже более десятка таких сооружений", - сказали в управлении.

Ситуация в регионе

Хабаровский край переживает уже четвертую волну паводка, предыдущие прошли без серьезных последствий. Во время нынешней Амур поднялся до опасных отметок. Уровня в 600 см, считающегося критическим для Хабаровска, река достигла накануне. В четверг, по данным Дальневосточного Гидрометцентра, вода поднялась до 602 см.

"По состоянию на утро 19 августа 2021 г. на территории Хабаровского края подтоплено 20 жилых домов, 65 приусадебных участков, свыше 1 480 дачных участков, 175 земельных участков и 37 участков автодорог", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. 19 домов подтоплено в селе Корсаково-2, там дежурит группа спасателей. Дежурство патрульных групп организовано также на островной части Хабаровска, где подтопило свыше 1 480 дач. В самом городе под удар водной стихии попал один жилой дом, восемь приусадебных и земельных участков.

Подтопления также зафиксированы в Хабаровском, Комсомольском, Амурском и Нанайском районах.

Гребень паводка к Хабаровску подойдет на этой неделе, прогнозируется повышение воды в Амуре у города до 650 см.