Паводок подтопил в ЕАО 37 жилых домов и более 2 тыс. дачных и приусадебных участков

ТАСС, 19 августа. Паводок подтопил в 19 населенных пунктах Еврейской автономной области (ЕАО) 37 жилых домов, 38 участков дорог и более двух тысяч приусадебных и дачных участков. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"В данный момент в зоне затопления оказались 37 жилых домов, где проживают 83 человека, в том числе семь детей. Самая сложная ситуация в Смидовичском районе: здесь подтоплены 20 домов во Владимировке, восемь - в Приамурском и три - в Осиновке. В Пашково вода зашла в четыре дома, в Пузино - в два. Также водой охвачены 411 приусадебных участков и 1 790 дач в поселках имени Тельмана, Владимировке, Приамурском и Осиновке Смидовичского района ЕАО", - говорится в сообщении.

Снижение уровня Амура на 6 см зафиксировано в районе села Пашково (1 648 см). На 2 см снизился уровень воды в селе Екатерино-Никольское (1 032 см). В пресс-службе территориального управления МЧС ТАСС сообщили, что в воскресенье в ЕАО ожидаются осадки, что может осложнить гидрологическую ситуацию.

В зоне подтопления уже находятся три объекта социальной инфраструктуры в селе Ленинском. Это детско-юношеская спортивная школа и подвальные помещения сельскохозяйственного техникума и центральной районной больницы. Из домов эвакуирован 21 человек, в том числе шесть детей. Двенадцать человек, в том числе пять детей, уехали к родственникам, остальные находятся в пунктах временного размещения (ПВР).

В селе Амурзет развернуто два ПВР вместимостью 150 человек, в них размещены девять взрослых и один ребенок. В готовности к развертыванию находятся еще девять пунктов временного размещения во всех районах автономии. В них готовы разместить более четырехсот жителей автономии.

Ущерб от паводка

Ущерб сельхозпроизводителям нанесен в пяти муниципальных районах области - подтоплено 13 378 га земли в 72 хозяйствах. В основном это крестьянско-фермерские хозяйства, а также четыре общества с ограниченной ответственностью, 35 личных приусадебных хозяйств и один производственный кооператив. Ущерб, нанесенный паводком, оценивается 482,2 млн рублей. Окончательная сумма ущерба будет представлена после освобождения подтопленных территорий от паводковых вод, проведения мероприятий по ликвидации последствий ЧС, а также по завершению работы комиссий.

Правительственная комиссия РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 13 августа ввела режим ЧС федерального характера реагирования в Еврейской автономной области из-за паводков. Ранее в автономии был введен режим ЧС регионального уровня.