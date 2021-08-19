Сильные дожди в Приморье могут вызвать подъем рек и подтопления

ВЛАДИВОСТОК, 19 августа. /ТАСС/. Активные фронтальные разделы в воскресенье принесут в Приморский край сильные дожди до 50 мм осадков за 12 часов, говорится в распространенном в четверг экстренном предупреждении от ГУ МЧС по Приморскому краю. Возможен подъем рек до 2 м и подтопления пониженных территорий.

"По данным приморского УГМС: в связи с влиянием активных фронтальных разделов на территории южных районов Приморского края 22 августа ожидаются сильные дожди с количеством до 50 мм за 12 часов и менее. В отдельных районах возможны грозы и ветер порывами до 20 м/с. На реках Приморья создается угроза выхода рек из берегов с подъемом уровня воды до 2 метров. На малых реках южной половины края возможно подтопление пониженных территорий", - говорится в предупреждении.

Спасатели рекомендует жителям края воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические маршруты. Отдыхающим на побережье предложено воздержаться от купания, покинуть пляжи и переместиться в безопасные места. Также владельцам маломерных судов предписано не выходить в море во время действия предупреждения.