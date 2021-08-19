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Наводнения в России

В Славянском районе Кубани из-за дождей вновь подтопило 17 домов

Выпало 8,7 мм осадков

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Прошедшие в четверг дожди стали причиной повторного подтопления в Славянском районе Краснодарского края, который пострадал от удара стихии на прошлой неделе. Подтоплены 17 домовладений, сообщили журналистам в оперативном штабе региона в четверг.

"19 августа в Славянском районе выпало 8,7 мм осадков. На данный момент подтопленными в районе остаются 17 домовладений", - говорится сообщении штаба.

Уточняется, что в районе продолжает работу пункт временного размещения, в нем находятся 16 человек, пятеро из которых дети. В муниципалитете работает техника, проводится откачка воды.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС.

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