Ученый Куранов обжаловал арест

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Генеральный директор, главный конструктор ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александр Куранов, арестованный в рамках расследования уголовного дела о государственной измене, обжаловал это решение суда. Об этом ТАСС сообщили в Лефортовском суде Москвы.

"Апелляционная жалоба Куранова на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу поступила в суд", - сказала собеседница агентства. По ее словам, дата рассмотрения жалобы в Московском городском суде пока не назначена.