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В поселке под Анапой за ночь выпала месячная норма осадков

Участок федеральной трассы Новороссийск - Керчь перекрыли

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Месячная норма осадков выпала за ночь в поселке Виноградный, который входит в муниципальное образование Анапа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"[За ночь] на территории Виноградного округа выпала месячная норма осадков [около 30 мм]", - говорится в сообщении.

В поселке перекрыли участок федеральной трассы Новороссийск - Керчь, также размыло дорожное полотно в поселке Уташ. По прогнозам, дожди на территории курорта пройдут 19 августа в течение дня, завтра возможны остаточные явления. В других районах Анапы, по информации пресс-службы, дождь не такой интенсивный, новых подтоплений не отмечается.

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