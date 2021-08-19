Ростехнадзор оштрафовал "дочку" Норникеля за нарушения на ТЭЦ-3 в Норильске

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Енисейское управление Ростехнадзора оштрафовало Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (входит в группу "Норильский никель") за выявленные нарушения на объектах ТЭЦ-3 в Норильске при проведении внеплановой проверки в рамках подготовки объектов к работе в осенне-зимний период, говорится в распространенном в четверг сообщении ведомства.

"В отношении АО "НТЭК" возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, 13 августа 2021 года назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Специалисты ведомства при проверке выяснили, что эксплуатацию трубопровода горячей воды одной из котельных ТЭЦ допустили без экспертизы промышленной безопасности. Металлические опорные конструкции стационарных площадок, предназначенных для обслуживания трубопроводов, разрушились вследствие воздействия коррозии. Имеются также разрушения, не позволяющие перемещаться персоналу.

Об аварии

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумму взыскания суд снизил до 146 млрд рублей. "Норникель" полностью оплатил сумму ущерба. Часть средств, полученных по суду от "дочки" "Норникеля" в качестве компенсации ущерба, в первую очередь направят на поддержку экологических проектов в Норильске и Красноярском крае.