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В Туве в ДТП с маршруткой пострадали семь человек

Авария произошла в поселке Каа-Хем на пересечении улиц Таежной и Пионерской

ТАСС, 19 августа. Маршрутная "Газель" столкнулась с легковым автомобилем в поселке Каа-Хем в Туве, пострадали семь человек. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Туве.

"Сегодня около 19 часов (15:00 мск) на пересечении улиц Таежной и Пионерской п. Каа-Хем произошло столкновение двух автомашин, одно из которых - маршрутное транспортное средство "Газель". По предварительным данным, столкновение произошло в результате нарушения требований ПДД водителем легковой автомашины. В результате ДТП в республиканскую больницу доставили семь пострадавших, четверо из которых находились в маршрутке. Остальные три участника дорожного движения, в числе которых два ребенка, были в легковой автомашине", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, в "Газели", которая в результате автоаварии опрокинулась, находилось 10 пассажиров. На месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы отдела МВД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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