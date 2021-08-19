Таксист в Подольске пытался подорвать семь банкоматов, чтобы украсть деньги

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали работающего таксистом мужчину, который повредил в подмосковном Подольске семь банкоматов, пытаясь украсть деньги. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Злоумышленник в ночное время в медицинской маске зашел в тамбурное помещение одной из кредитных организаций, расположенных на улице Ульяновых, и при помощи предмета, схожего по строению с электродетонатором, повредил семь банкоматов и пытался похитить денежные средства <…> Сотрудники задержали подозреваемого", - говорится в сообщении. Им оказался 34-летний местный таксист.

Возбуждены уголовные дела по ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") и . 30 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу), потому что мужчине не удалось вскрыть банкоматы и забрать деньги.